القوات الامنية في الانبار تعيد مبلغ 50 مليون دينار الى شخص تعرض لحادث مروري

2021/05/24 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعادت القوات الامنية في محافظة الانبار، مبلغ 50 مليون دينار عراقي، الى شخص تعرض لحادث مروري غربي المحافظة.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "المبلغ كان موضوعا في حقيبة سقطت على بعد مسافة نتيجة الحادث، وعندما تم اسعاف من في السيارة كان صاحب المبلغ من ضمن المصابين الذين تم نقلهم الى المستشفى".

واضاف، ان "القوات الامنية واثناء معاينتها لمكان الحادث وجدت الحقيبة، واسرعت بارسالها الى المستشفى حيث يرقد صاحبها الذي استعاد ما فيها من مبلغ".

يشار الى ان الحادث كان بسبب الاجتياز الخاطئ الذي أدى الى إنقلاب مركبة نوع نيسان على الشارع العام بين منطقة الخسفة التابعة لقضاء حديثة غربي الانبار".

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