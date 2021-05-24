2021/05/24 | 13:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جهاز مُكافحة الإرهاب ينفي فتح باب التطوع على ملاكه » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:22

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مُكافحة الإرهاب ينفي فتح باب التطوع على ملاكه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مُكافحة الإرهاب ينفي فتح باب التطوع على ملاكه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).