سيدة اخرى تحصل على منصب رفيع في حلبجة

2021/05/24 | 13:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت المهندسة خيلان عبدالرحمن يوم الاثنين، مهام منصبها الجديد، كمديرة عامة لمجالس بلديات محافظة حلبجة.

وتشكل النساء نسبة كبيرة في ادارة محافظة حلبجة، بضمنها منصب قائممقام حلبجة، ورئيسة جامعة حلبجة، ومديرة مكتب حقوق الانسان، ومديرة البيطرة والمتحدثة باسم المديرية العامة لصحة حلبجة، ورئيسة اللجان المشتركة وليس اخيرا مباشرة المهندسة خيلان عبدالرحمن بمنصب مديرة البلديات العامة في محافظة حلبجة.

PUKmedia خاص

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