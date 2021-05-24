2021/05/24 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

116 مشاهدة

خرج العشرات من اهالي ذي قار، الاثنين، في تظاهرة احتجاجية للمطالبة باقالة احد المسؤولين المحليين.

وقال مراسل NRT عربية (24 ايار 2021)، ان "العشرات من المواطنين الغاضبين خرجوا بتظاهرة احتجاجية للمطالبة باقالة قائممقام الرفاعي الجديد عمار الركابي".

وقام المحتجون "بغلق مؤسسات الدولة فضلا عن الطريق الرابط بين الرفاعي والعاصمة بغداد بواسطة الاطارات المشتعلة".

وبحسب مراسلنا، فقد "وصلت قوة امنية الى مسرح الاحتجاج دون الاحتكاك بالمتظاهرين او محاولة فك التجمعات حتى هذه اللحظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات غاضبة وقطع طرق وحرق إطارات في جنوب العراق (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات غاضبة وقطع طرق وحرق إطارات في جنوب العراق (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).