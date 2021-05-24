2021/05/24 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتي ضبط متهمين في مديريَّة التسجيل العقاري الثانية واثنين من المصارف الأهليَّة في محافظة كربلاء.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط حالات مساومةٍ ومخالفاتٍ في تسجيل عقاري ومصرفين أهليين بكربلاء المركز الخبري الوطني.

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