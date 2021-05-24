احترابات وانقسامات اليسار العربي - مصعب قاسم عزاوي



احترابات وانقسامات اليسار العربي - مصعب قاسم عزاوي
2021/05/24 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.

فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك مصدر ومحرك تلك الحروب الداخلية الطاحنة والانقسامات بين تيارات اليسار العربي، والتي تصل في بعض الحالات إلى مستويات تراجيدية في نتاجاتها السلبية على اليسار العربي عموماً؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المبدئية فإن مصطلح اليسار مصطلح فضفاض وحمال أوجه فكرية وعقائدية وتنظيمية ......

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