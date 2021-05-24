2021/05/24 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك مصدر ومحرك تلك الحروب الداخلية الطاحنة والانقسامات بين تيارات اليسار العربي، والتي تصل في بعض الحالات إلى مستويات تراجيدية في نتاجاتها السلبية على اليسار العربي عموماً؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المبدئية فإن مصطلح اليسار مصطلح فضفاض وحمال أوجه فكرية وعقائدية وتنظيمية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احترابات وانقسامات اليسار العربي - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احترابات وانقسامات اليسار العربي - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).