2021/05/24 | 14:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط حالات مساومة ومخالفات في تسجيل عقاري ومصرفين أهليين في محافظة كربلاء.وذكرت الهيئة في بيان، أن “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء ضبطت أحد الموظفين في مديرية التسجيل العقاري الثانية، وذلك لقيامه بتأخير تسليم المعاملات إلى هيئة التدقيق اللامركزي في المديرية لعدة أشهر، تمهيدا لمساومة أصحابها مقابل مبالغ مالية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط حالات مساومة ومخالفات في تسجيل عقاري بكربلاء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط حالات مساومة ومخالفات في تسجيل عقاري بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).