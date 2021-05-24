صحيفة: نافالني يستغل مواهبه الإعلامية لكسر تعتيم بوتين

2021/05/24 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، استخدم مواهبه كرجل استعراض لتحشيد ضد حكومة فلاديمير بوتين.

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