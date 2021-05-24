2021/05/24 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 38 دقيقة

النزاهة تضبط حالات مساومةٍ ومخالفاتٍ في تسجيل عقاري ومصرفين أهليين بكربلاء

منذ 59 دقيقة

الاعرجي: العراق حريص على تطوير علاقاته مع الجميع

منذ ساعتين

اللواء رسول: لا تحرك للبيشمركة داخل أراضي الحكومة الاتحادية

منذ 3 ساعات

أكثر من 4600 حادث سير يحصد ارواح المواطنين في العراق

منذ 20 ساعة

المرور تقدم مقترحاً لفك الاختناقات المرورية

منذ 21 ساعة

الإعلام الأمني: القبض على داعشي شمالي بغداد

منذ يوم واحد

الاعلام الامني: القبض على إرهابيين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين بصلاح الدين

منذ يوم واحد

النزاهة تعلن نتائج تقصيها ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة والمحاصيل الزراعيَّة

منذ يوم واحد

وزيرة الدفاع الدنماركية: نسعى الى تعززي التعاون المشترك مع العراق

منذ يوم واحد

الشروع بعملية امنية لضبط الصيدليات الوهمية وغير المرخصة في البصرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الامن القومي يؤكد موقف العراق الداعم للحق الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الامن القومي يؤكد موقف العراق الداعم للحق الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).