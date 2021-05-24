"غولدمان ساكس": النفط سيبلغ 80 دولارا رغم "إمدادات إيران"

2021/05/24 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع "غولدمان ساكس" ارتفاع أسعار النفط

إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع

من العام الجاري، معللا ذلك بأن السوق

لم تحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك

حتى بالرغم من الاستئناف الممكن

للإمدادات الإيراني

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