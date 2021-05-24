رسميًا.. الموارد المائية تعلن عودة “مناسيب النهرين” لوضعهما الطبيعي

2021/05/24 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

علنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن عودة مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات الى وضعها الطبيعي.

وقال بيان للوزارة، ان “المناسيب ستزداد تدريجياً في الايام القادمة لتأمين مستلزمات الزراعة الصيفية وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة الزراعة “.

وأضاف، ان “الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات يكفي لتلبية كافة الاحتياجات سواء الزراعية والصناعية ومياه الشرب وايضاً الاحتياجات البيئية لمناطق أهوار جنوب العراق وشط العرب”.

وعانت عدد من المناطق لاسيما محافظة ديالى من فترة جفاف، مما اثار مخاوف أبناء المحافظة لاسيما المزارعين.

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