2021/05/24 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على خمسة إرهابيين في نينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أنه “استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية اشارت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بخمسة إرهابيين في نينوى المركز الخبري الوطني.

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