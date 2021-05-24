2021/05/24 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية العراقي يرأس اجتماعا لإعداد استراتيجية مالية للأجهزة الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/24 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية العراقي يرأس اجتماعا لإعداد استراتيجية مالية للأجهزة الامنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية العراقي يرأس اجتماعا لإعداد استراتيجية مالية للأجهزة الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).