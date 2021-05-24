الداخلية تعلن نتائج حملة على القاعات والنوادي في بغداد

2021/05/24 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، نتائج حملة شنتها مفارزها في القاعات والنوادي في العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى غلق إحدى القاعات لمخالفتها الضوابط والتعليمات.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيار 2021)، إنه "تعزيزاً لإجراءات الحظر الوقائي ومنع انتشار فيروس كورونا، نفذت مفارزنا حملة لمتابعة الإجراءات الصحية في القاعات والنوادي، وذلك في إطار حرصها على مساندة جهود اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا بين مواطنينا الكرام، واستمرارا بعملها لتعزيز الإجراءات الصحية الوقائية".

وأضافت، "حيث شرعت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بحملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية في عدد من القاعات والنوادي، أسفر عنها إغلاق إحدى القاعات المخالفة في منطقة الكرادة، وإلقاء القبض على صاحبها وتسليمه الى مديرية الأمن السياحي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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