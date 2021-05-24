2021/05/24 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ترأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الاثنين ، بمقر الوزارة الجلسة الثامنة للجنة الخاصة بإعداد استراتيجية الموازنة العامة الأتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور مستشاري مكتب رئيس الوزراء ومستشار الأمين العام لمجلس الوزراء وكيل ومستشار الوزارة وعدداً من المدراء العاميين للوزارة.

وقال بيان لوزارة المالية، ان “الاجتماع تضمن عرض تقرير مفصل موازنة الخاصة بقطاعي الأمن والدفاع وتم عرض استراتيجية الخاصة بوزارة الدفاع من قبل مدير عام مديرية الموازنة والبرامج وتطرق الى كافة الاحتياجات والتخصيصات المالية للأعوام القادمة التي تسهم في دعم المؤسسة العسكرية التي تلبي كافة احتياجاتها”.

وأضاف، ان “مدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية عرض استراتيجية الوزارة والخطوات المستقبلية لأبواب التخصيصات المالية والأسباب التي تدعو الى توفير التخصيص مقارنا مع السنوات السابقة بالإضافة الى تطوير البنى التحتية للوزارة”.

ونقل البيان عن الوزير قوله، ان “من أولويات اعداد الموازنات ان وزارة المالية مهتمة بتخصيصات الوزارات الأمنية التي تعتبر أساس الاستقرار الأمني في البلد والتي تسهم في دعم اقتصاد البلد وجذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق الذي يعظم من الإيرادات الغير نفطية”.

وعبر الوزير، حسب البيان، عن مساندته لـ “كافة الأجهزة الأمنية من خلال العمل على توفير كافة التخصيصات المالية لغرض مواجه التحديات الأمنية التي يواجها العراق”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم كونها الاعلى.. الوزارات الامنية تنتظر رفع اضافي بموازناتها الاعوام الـ5 المقبلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم كونها الاعلى.. الوزارات الامنية تنتظر رفع اضافي بموازناتها الاعوام الـ5 المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).