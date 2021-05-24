الأعرجي: مرجعية النجف هي السبّاقة في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية

2021/05/24 | 14:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن بيان المرجع الديني، علي السيستاني، والفعاليات الشعبية والحكومية دعمت “أحقية” الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.وقال الاعرجي في بيان، إنه “أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية”، مبينا أنه “قدم خلال الاتصال، التهنئة بالانتصار الفلسطيني”.وأكد “موقف العراق الداعم […]

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