2021/05/24 | 14:28 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 24 مايو 2021 | 02:16 مساءً

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الموارد المائية تعلن عودة مناسيب نهري دجلة والفرات إلى "وضعها الطبيعي"

أعلنت وزارة الموارد المائية، الإثنين (24 أيار، 2021) عودة مناسيب نهري دجلة والفرات إلى "وضعها الطبيعي".

وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "وزارة الموارد المائية تعلن أن مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات عادت الى وضعها الطبيعي وستزداد تدريجياً في الايام القادمة لتأمين مستلزمات الزراعة الصيفية وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة الزراعة".

وبين أن "الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات يكفي لتلبية الاحتياجات كافة سواء الزراعية والصناعية ومياه الشرب وايضاً الاحتياجات البيئية لمناطق أهوار جنوب العراق وشط العرب".

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