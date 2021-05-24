وزير التربية يعلِّق على موعد امتحانات الصفوف المنتهية وغير المنتهية

2021/05/24 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – واع – احمد جنجون

كشف وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الاثنين، عن عدم تحديد طريقة الامتحان للصفوف غير المنتهية حتى الآن، فيما أشار الى أن موعد امتحانات الصفوف المنتهية سيتم تحديده قريباً جداً.

وقال مخلف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارتنا محافظة بابل ومديرية تربية المحافظة تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة القياد بجولات في محافظات العراق للاطلاع على واقع العمل بمؤسسات الدولة بشكل عام وعلاقتها بالمواطن من تقديم الخدمات بشكل صحيح"، مبيناً أنه "تم عقد اجتماع مع المدير العام للتربية وحضره المعاونون ورؤساء الشُعب في المديرية العامة، واستمعنا لعرض مفصل لكل ما تقوم به المديرية من خدمات للمواطن".

واضاف انه "تم الاطلاع على جميع مفاصل العملية التربوية في هذه المديرية ووجدنا كفاءة جيدة لتقديم الخدمات"، مشيراً الى أن "المديرية لديها اشكاليات بما يتعلق بقضية الأبنية المدرسية وهناك بعض التلكؤ في بناء بعضها".

وتابع ،أن "موضوع المحاضرين المجانيين هو أكثر ما يشغل مديرية تربية بابل لأن المحافظة يوجد فيها 19 الف محاضر مجاني تم شمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 130"، موضحاً أن "الوزارة مستمرة بالعمل على التعاقد مع هذا العدد وصرف مستحقاتهم وفقاً لتعليمات وزارة المالية".

واكد وزير التربية انه "لاتوجد مشاكل كبيرة، وتربية بابل مستعدة لأداء الامتحانات المقبلة للصفوف المنتهية بعد تحديد مواعيدها وهذا ما تمت مناقشته"، لافتاً الى أن "المديرية تعمل بشكل جيد ومنتظم".

وبين مخلف ان "الصفوف المنتهية مستمرة في مجال التعليم الالكتروني والطلاب يحصلون على الدروس من خلال المنصات التعليمية ومن خلال مشروع التلفزيون التربوي (مدرستي)"، مشيراً الى أن "جميع الصفوف غير المنتهية موجودة من خلال المنصات والتلفزيون التربوي".

واكد وزير التربية أن "الصفوف غير المنتهية لم يحدد لها لغاية الآن الامتحان حضورياً أو أي شكل من الاشكال الاخرى"، موضحاً أن "الصفوف المنتهية وهي السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي سيتم تحديد موعد الامتحانات في وقت قريب جدا وسيتم فسح المجال للطلاب للاستعداد للامتحانات".

وبشأن ملف الابنية المدرسية، اكد الوزير ان "هذا الملف متابع من قبل لجنة عليا في الامانة العامة لمجلس الوزراء، يتولى رئاستها رئيس الوزراء الذي يولي اهتماماً كبيراً لتوفير البنى التحتية للابنية المدرسية "، لافتاً الى أن "هناك مدارس في تربية بابل وصل الانجاز فيها الى نسب عالية جداً، وهناك تواصل بين اللجنة الفرعية واللجنة الرئيسة في الامانة العامة، وخلال العام المقبل ستكون هناك منجزات كبيرة في مجال الابنية المدرسية".

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