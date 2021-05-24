مجلس النواب يستجوب 5 وزراء

2021/05/24 | 14:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، اعتزام مجلس النواب استجواب 5 وزراء، لافتا الى ان الموازنة المالية نافذة.

وقال النائب كوجر لـPUKmedia: ان مجلس النواب يعتزم استجواب 5 وزراء، بضمهم، وزير المالية والصحة والزراعة والصناعة، موضحا، ان الموازنة المالية نافذة وفي حيز التنفيذ.

واضاف: ان الحكومة تطعن بـ 10 مواد من قانون الموازنة المالية لعام 2021 امام المحكمة الاتحادية مؤكدا ان التعديلات سيتم وفق صحة الطعن سواء كانت النتائج للحكومة او وفق تشريع مجلس النواب.

وكان النائب حسين نرمو عضو عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب قد اعلن في تصريح سابق لـ PUKmedia، ان مجلس النواب حدد يوم الاثنين من الاسبوع المقبل الموافق 2021/5/31، موعداً لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

واضاف: ان الاستجواب سيكون حول مسألة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

PUKmedia خاص

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