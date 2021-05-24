النزاهة تعلن تفاصيل مخالفات ضبطتها اثناء مداهمة لدائرة حكومية ومصارف في كربلاء

2021/05/24 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفذت دائرة التحقيقات في الهيئة، الاثنين، عمليتي ضبط متهمين في مديرية التسجيل العقاري الثانية و2 من المصارف الأهلية في محافظة كربلاء.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 أيار 2021)، ان "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء تمكنت من ضبط أحد الموظفين في مديرية التسجيل العقاري الثانية، لقيامه بتأخير تسليم المعاملات إلى هيئة التدقيق اللامركزي في المديرية لعدة أشهر، تمهيدا لمساومة أصحابها مقابل مبالغ مالية على الرغم من أن التعليمات تقضي بوجوب تسليم المعاملات خلال الايام الـ 5 الأولى من بداية كل شهر لاحق".

واضاف البيان، ان "العملية أسفرت عن ضبط أصل كتابي جرد المعاملات الخاصة بشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2020 والصادرين خلال شهري شباط وآذار من العام الحالي، لافتة إلى أن مجموع تلك المعاملات بلغ (521) معاملة، فيما لا توجد جرودات لمعاملات شهري كانون الثاني وشباط 2021 والبالغ مجموعها (228) معاملة كونها غير مدققة لعدم قيام المتهم بتسليمها إلى هيئة التدقيق اللامركزي في المديرية".

واشار الى ان "فريق عمل المكتب تمكن في عملية منفصلة من ضبط متهمين اثنين من حائزي دفاتر صكوك يعملون في سيارة متنقلة تابعة إلى أحد المصاف الأهلية العاملة في المحافظة؛ لقيامهما ببيع الصكوك الخاصة بإصدار جوازات السفر خلافا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، فضلا عن ضبط (3) دفاتر صكوك صادرة عن المصرف".

واوضح البيان، ان "الفريق لاحظ أثناء تنفيذ العملية وجود سيارة متنقلة تابعة إلى مصرف آخر تقوم بذات المخالفة، وتم ضبط دفتري صكوك يقوم المخولون بالتوقيع عليها"، مؤكدا انه "تم تنظيم محضري ضبط في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين علي قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كربلاء".

ولفت الى انه "تم توقيف المتهم في العملية الأولى وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات وإطلاق سراح المتهمين في العملية الثانية بكفالة مالية".

N.A

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