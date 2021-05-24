أحمد رحال.. ضابط سوري منشق مهدد بالقتل و

2021/05/24 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ثلاثة أيام وبينما كان العميد السوري المنشق عن نظام الأسد، أحمد رحال يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي تفاجأ بحكم "قضائي" ضده بالسجن لثلاث سنوات، وأذاعه في تسجيل مصور مجموعة من "الضباط" التابعين لفصيل عسكري ينشط في منطقة عفرين بريف حلب، ويسمى بـ"فرقة السلطان سليمان شاه".

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