خمسة إرهابيين يقعون في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية في نينوى

2021/05/24 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، ان الاستخبارات العسكرية، القت القبض على خمسة ارهابيين في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية انه “استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية اشارت لتواجد خمسة ارهابيين في عدة مناطق من نينوى، تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى والايعاز الى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وقوة من لواء المشاة ٧٦ ولواء المشاة ٩٢ بالتحرك على الاهداف وتمكنت من القبض عليهم”.واضاف أن “الارهابيين من المؤشرين في قاعدة البيانات كعناصر ارهابية مطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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