الموارد المائية: عودة مناسيب نهري دجلة والفرات الى وضعها الطبيعي

2021/05/24 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية عودة

مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات الى

وضعها الطبيعي

وأضاف بيان للوزارة ان المناسيب ستزداد

تدريجياً في الايام القادمة لتأمين

مستلزمات الزراعة الصيفية وفق الخطة

المتفق

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