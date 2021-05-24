"فاتورة الفساد".. 150 مليار دولار هربت من العراق منذ 2003

2021/05/24 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس، برهم صالح، امس الأحد، إن

150 مليار دولار هُرّبت من العراق منذ

سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، من

جراء الفساد، بينما تردت الخدمات بشكل

كبير في البلاد.

وأكد صالح للصحافيين أنه قدّم للبرل

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