أغويرو ينهي مشواره مع سيتي بثنائية في احتفال بالتتويج باللقب

2021/05/24 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي

بطريقة رائعة بعد أن سجل ثنائية بعد

نزوله بديلا في آخر مباراة له مع النادي

ليحتفل باللقب بفوز ساحق 5-صفر على

إيفرتون على ملعب الاتحاد.

وبدأ أغويرو المباراة على مقع

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