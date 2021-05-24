2021/05/24 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الاثنين، القاء القبض على عدد من المتهمين وضَبْط أسلحة غير مرخصة، وتأمين مراكز انتخابية.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “القطعات الأمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن القبض على إرهابيين وتأمين مراكز انتخابية المركز الخبري الوطني.

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