2021/05/24 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان -واع - شذى السوداني

أعلنت مديرية العمل والشوؤن الاجتماعية في محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن توفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل في مختلف المجالات، فيما اشارت الى ان ذلك يتم من خلال تنفيذ دورات للباحثين عن العمل في مختلف المجالات وتاهيلهم لتأسيس مشروع أو التقديم للعمل في دوائر الدولة والقطاع الخاص.

وقال مدير مديرية العمل والشوؤن الاجتماعية في ميسان فاضل مطشر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية تعمل على خلق فرص عمل للشباب في الشركات النفطية والاستثمارية والقطاع الخاص والعام حيث بلغ عدد فرص العمل أكثر من خمسة آلاف فرصة خلال الفترة الماضية من أجل المساهمة في القضاء على البطالة بين الشباب".

وأضاف "من أجل توفير بيئة مناسبة للعامل نفَّذت المديرية العديد من الدورات المهنية والصحية والتعليمية للباحثين عن العمل ليكون المتدرب مهنياً ومحترفاً".

وتابع مطشر ان "المديرية تحرص على ان تكون فرص العمل عادلة بين الشباب من خلال فتح نافذة الكترونية يقدم من خلالها الباحث عن العمل جميع البيانات المطلوبة للمساعدة في تنفيذ مشروع خاص او توجيهه للتقديم الى مؤسسة حكومية أو العمل في القطاع الخاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توفير 5000 فرصة عمل للشباب في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توفير 5000 فرصة عمل للشباب في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).