الامم المتحدة تعرب عن أسفها لوفاة طالب لجوء ايراني

2021/05/24 | 15:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أسفها لوفاة طالب اللجوء الايراني الذي اضرم النار في نفسه امام مبنى الامم المتحدة في اربيل يوم الثلاثاء الماضي المصادف 18 ايار 2021.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان المفوضية السامية للامم المتحدة لشوؤن اللاجئين، تأسف، لوفاة طالب اللجوء الايراني الدي كان قد اضرم النار في نفسه امام مبنى الامم المتحدة في اربيل يوم الثلاثاء الماضي المصادف 18 ايار 2021.

واضافت: ان ان فقدان الارواح لمسألة مأسوية ونعبر عن عمق تعاطفنا مع اسرة الشاب واصدقائه ومحبية ونقف معهم في هذه الاوقات الصعبة.

وبينت ان مفوضية اللاجئين اجتمعت، الاحد المصادف 23 ايار 2021 مع ممثلين عن مجتمع النازحين الايرانيين للاستماع الى همومهم وكيفية الاستمرار بدعم مجتمعهم ضمن امكانيات وصلاحيات المفوضية السامية للامم المتحدة لشوؤن اللاجئين.

PUKmedia عن يونامي

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