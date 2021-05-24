2021/05/24 | 15:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز الالكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).