اللجنة العليا للانتخابات تعقد مؤتمرا خاصا بتأمين الانتخابات

2021/05/24 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، مؤتمرها الاول في قيادة عمليات بغداد، لمناقشة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، ان اللجنة العليا للانتخابات عقدت مؤتمرها الأول في قيادة عمليات بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، ورئيس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف والعديد من القادة الأمنيين.

واضاف البيان ان اعمال المؤتمر بدأت بمناقشة كافة الامور المتعلقة بجعل العملية الانتخابية صحيحة، وتأمين المراكز الانتخابية، وتيسير حركة المواطنين اثناء الانتخابات، ومعالجة جميع المشاكل والخروقات التي من الممكن حدوثها.

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