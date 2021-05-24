2021/05/24 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | خاص للتغيير: سقوط صاروخ كاتيوشا على قاعدة عين الاسد بالقرب من مدرج منطقة التخزين

خاص للتغيير: صاروخ الكاتيوشا اطلق من منطقة ابراج الضغط العالي دون خسائر تذكر

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