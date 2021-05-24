بايدن: الإدارة ملتزمة بأمن إسرائيل الصارم والتواصل مع الفلسطينيين 

2021/05/24 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يبدأ زيارة خاصة للشرق الأوسط، اليوم الاثنين، بعد وصول قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لليوم الرابع على التوالي.

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