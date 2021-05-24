عون يدعو لتحرير لبنان من الفساد

2021/05/24 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، في تغريدة على حسابه بتويتر، باسترجاع السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، ودعا لتحرير الدولة من الفساد.

وقال عون: “في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا”.

وأضاف “كما حاربنا العدو وحررنا الأرض، علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد، وإعادة لبنان إلى سكة النهوض والازدهار”.

وتابع “وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا”.

يذكر أن القوات الإسرائيلية انسحبت من جنوب لبنان في 25 مايو (أيار) 2000 بعد احتلالٍ دام 22 عاماً، باستثناء مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، والجزء الشمالي من قرية الغجر.

ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو(أيار) من كل عام.

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