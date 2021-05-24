الانبار.. صاروخ نوع كاتيوشا يستهدف قاعدة عين الأسد يسقط في منطقة سكنية

2021/05/24 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قصفاً

صاروخياً استهدف قاعدة عين الاسد في

محافظة الانبار غربي العراق.

وأبلغ المصدر، باستهداف قاعدة عين

الاسد بصاروخ كاتيوشا، مشيراً إلى أن

الصاروخ سقط بالقرب من حي

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