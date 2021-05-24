وزير الموارد المائية يعلن عن تعويض المتضررين الذين ستغمر بحيرة مكحول أراضيهم

2021/05/24 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الموارد المائية، مهدي

الحمداني، اليوم الاثنين، ان الحكومة

الاتحادية وبالتعاون مع الحكومتين

المحلية في صلاح الدين وكركوك سوف تعوض

جميع المتضررين من الأهالي والفلاحين

الذين ستغمر بحيرية سد مكح

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