2021/05/24 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل |رئيس الجمهورية برهم صالح يشدد على أهمية تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة

رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية كبيرة بوصفها استحقاقاً وطنياً

رئيس الجمهورية: تهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق الانتخابي تُمثل ركيزة أساسية لإنجاحها

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