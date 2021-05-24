زادة: لا نفكر بإنهاء محادثات فيينا إلا بعد تأمين مصالح الشعب الإيراني

2021/05/24 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن بلاده لا تفكر بإنهاء محادثات فيينا إلا بعد تأمين مصالح واحتياجات الشعب الإيراني.

وأكد زادة في تصريحات صحفية استمرار محادثات فيينا حول الاتفاق النووي وتم احراز تقدم جيد فيهاس مشيرا الى أن الولايات المتحدة حاولت بكل قوتها إنهاء الاتفاق وتدمير قدرات إيران مشيرا إلى أن بلاده لا تفكر في أي وقت بإنهاء مفاوضات فيينا إلا عندما يتم تأمين جميع مصالح الشعب الإيراني وأن الاتفاق سيكون بمثابة خارطة طريق لبلاده.

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