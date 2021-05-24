الانبار.. صاروخ كاتيوشا يستهدف قاعدة عين الأسد ويسقط في منطقة سكنية

2021/05/24 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قصفاً

صاروخياً استهدف قاعدة عين الاسد في

محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر، في حديث لوكالة نون

الخبرية، انه "تم استهداف قاعدة عين

الاسد بصاروخ كاتيوشا"، مشيراً

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