مزارع يتسبب بوقف الخط الكهربائي الناقل (غرب بغداد - صلاح الدين) ويؤدي الى وفاته

2021/05/24 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شركة نقل الطاقة الشمالية، اليوم الاثنين، عن توقف على خط غرب بغداد - صلاح الدين الحرارية جهد ٤٠٠ ك.ف .

وقال بيان للشركة، ان "الملاكات الهندسية والفنية في قسم خطوط صلاح الدين قامت بأجراء كشف شامل وفوري للخط لمعرفة مكان ونوع العارض وصيانه، وتبين سبب التوقف هو قيام احد المزارعين في المنطقة بقطع شجرة تحت الخط مما أدى الى ميلانها وملامستها للاسلاك وتوقف الخط ووفاة المزارع، تحديدا في قضاء الدجيل منطقة البساتين".

ودعا المواطنين "الابتعاد عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الضغط الفائق كونها تعرض حياتهم للخطر الشديد نتيجة ملامستها".

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