مرصد أفاد الحقوقي يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها بحماية المتظاهرين يوم غد

2021/05/24 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا مرصد أفاد الحقوقي، الحكومة إلى تحمل المسؤولية في توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين خلال الاحتجاجات المقرر انطلاقها يوم غد الثلاثاء الـ 25 من أيار والتي تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتوفير الحقوق المشروعة للمواطنين.

وذكر المرصد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق وان الشعب الذي خرج عن بكرة أبيه في تظاهرات تشرين 2019 نجح في دفع حكومة عادل عبد المهدي الى الاستقالة، يستعد اليوم للخروج في تظاهرات مليونية في الخامس والعشرين من هذا الشهر، يسعى من خلالها العراقيون ليثبتوا من جديد أنهم شعب يستحق الحياة".

وذكر بـ "المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005 التي تشير إلى أن حرية الرأي مكفولة من قبل الدولة"، محذراً من "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ".

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