2021/05/24 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور ...وفد نيابي عراقي يلتقي رئيس واعضاء مجلس الشعب السوري في دمشق

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