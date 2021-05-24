حول تظاهرات الخامس والعشرين من أيار، وضرورة التنظيم - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/05/24 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق حول تظاهرات الخامس والعشرين من أيار،وضرورة التنظيم يدعو الكثير من الناشطين والتنسيقيات والقوى التي لا ترى الانتخابات حلا لمعضلات الجماهير، في مختلف المحافظات، الى تظاهرات جماهيرية بالضد من النظام وقواه وأحزابه.هذه الدعوات تعبر عن إرادة جماهيرية متجذرة، بأن الخلاص من البطالة والفقر وانعدام الخدمات من صحة وتعليم وسكن و كهرباء وماء والرفاهية للجماهير، مرهون بالخلاص من النظام الطائفي والقو ......





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