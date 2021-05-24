2021/05/24 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت خلية الإعلام الامني، اليوم الإثنين، تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لمناقشة خطط تأمين العملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بها.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية العليا والمفوضية لمناقشة خطط تأمين الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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