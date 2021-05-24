أول تعليق من التحالف الدولي على الهجوم الصاروخي الجديد ضد قاعدة ’عين الأسد’

2021/05/24 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر التحالف الدولي بياناً، الاثنين، حول الهجوم الصاروخي الجديد ضد قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

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وقال التحالف في بيان اطلع عليه "ناس"، (24 أيار 2021)، إن "التقرير الأولي، يشير إلى أنه في الساعة 1335 بالتوقيت المحلي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف صاروخي".

وأضاف، "ولم يبلغ عن وقوع إصابات، ويتم تقييم الضرر الذي لحق جراء القصف، وهناك تحقيق مفتوح ايضا بشأن الحادث".

وتابع، أن "‏كل هجوم ضد حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والتحالف، يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

وأعلن الحشد العشائري في محافظة الأنبار، في وقت سابق، سقوط صاروخ أطلق نحو قاعدة عين الأسد بالقرب من منازل المواطنين.

وقال القيادي في الحشد العشائري في المحافظة قطري السمرمد في تصريح لـ"ناس"، (24 أيار 2021)، إن "صاروخاً انطلق من مصدر مجهول لغاية الآن، وكان متجها صوب قاعدة عين الأسد في المحافظة، إلا أنه سقط بالقرب من منازل المواطنين في ناحية البغدادي الشرقية".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية انطلقت إلى مكان الحادث لمعرفة تفاصيله، ولم يعرف لغاية الآن حجم الخسائر التي خلفها الحادث".

وأشارت منصات ومواقع إلكترونية، إلى تعرض قاعدة عين الأسد لهجوم صاروخي جديد، ظهر اليوم، فيما لم تصدر الأجهزة الأمنية أي تعليق رسمي حتى الآن.

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