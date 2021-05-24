الذهب يستقر قرب مستوى الذروة بدعم من تراجع الدولار

2021/05/24 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقر الذهب اليوم الاثنين، متماسكا قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر بدعم من تراجع الدولار وموجة بيع للعملات المشفرة.وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش، تم تداول العقود الفورية للذهب عند 1881.40 دولار للأونصة، دون تغير يذكر، ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ يناير الماضي.في حين ارتفعت عقود الذهب […]

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