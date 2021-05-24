2021/05/24 | 16:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب انتخابات اربيل يعلن نسبة توزيع البطاقات البايومترية

أعلن مكتب انتخابات محافظة أربيل، اليوم الاثنين، أن نسبة التسجيل البايومتري بلغت 65% ونسبة البطاقات الموزعة بلغت 90%.

وقال المدير الفني لمكتب انتخابات محافظة أربيل بوتان الجاف لو بحسب الوكالة الرسمية إن "نسبة التسجيل البايومتري في محافظة اربيل بلغت 65% حتى آخر موعد لتحديث سجلات الناخبين والذي وافق منتصف نيسان الماضي"، مبينا ان "نسبة البطاقات الموزعة بلغت 90%".

وأضاف أن "عدد الناخبين الكلي بالمحافظة 1228030 ناخباً تم تسجيل نحو 800 ألف ناخب منهم بايومترياً وزعت أغلبها والباقي في مركز التسجيل نحو 80 ألف بطاقة".

وتابع الجاف أن "عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 52 مرشحاً موزعين بين أربع دوائر : الأولى 17 مرشحاً، والثانية 8 مرشحين، والثالثة 10 مرشحين، والرابعة 17 مرشحاً".

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