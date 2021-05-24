بغداد تتوقع حركة سوق النفط.. وترفض

2021/05/24 | 16:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رفضت وزارة النفط، الإثنين، ما يصدر من تكهنات "فردية" حول أسعار الخام العراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح، 24 آيار/مايو، إنّ "وزارة النفط عبَّرت عن أملها وتفاؤلها باستقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة حسب التوقعات، بعد قرار رفع القيد التدريجي عن الكثير من النشاطات في الدول الأوروبية وغيرها".

ورجح جهاد، أنّ "ينعكس إيجابًا على الاستهلاك وحركة الأسواق النفطية العالمية"، مبينًا أنّ "الحظر أدَّى إلى الركود الاقتصادي، لكنَّ اتخاذ الإجراءات أدَّى الى تحسن أسعار النفط واستقرار الأسواق النفطية العالمية".

وأوضح المتحدث، أنّ "التسعيرة المعتمدة للنفط العراقي شهرية وليست يومية"، داعيًا وسائل الإعلام والمحللين إلى "عدم الوقوع في إشكالية المتغيرات اليومية لأسعار النفط وانعكاساتها على أسعار النفط العراقي.

كما شدد، على ضرورة عدم "الترويج لبعض التكهنات الفردية لاسيَّما التي تتعلق بأسعار النفط"، مؤكدًا أنّ "العقود المبرمة بين شركة سومو والشركات العالمية هي عقود شهرية وليست بيعًا يوميًا".

ودعا المتحدث، إلى "مراجعة الإحصائية التي تصدرها الوزارة شهريًا والتي تتضمن كميات النفط المصدرة سواء في الجنوب أم الشمال ومعدل سعر البرميل".

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