2021/05/24 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 15:58

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