2021/05/24 | 16:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).