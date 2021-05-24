2021/05/24 | 16:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد بالأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/24 | 16:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد بالأنبار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).